22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

В Кургане раскрыли схему по хищению субсидий на сотни миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, оружие, кошелек, ограбление, пачка денег, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, деньги, купюры, тысячные, молодежные банды
Курганцы обманули сельхозпроизводителей на 222 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму более 220 млн рублей в Курганской области предъявлено обвинение. Его также обвинили в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе МВД России.

Следствие считает, что два курганца разработали криминальную схему хищения денег, выделенных в качестве субсидий на компенсацию части затрат местным сельхозпроизводителям за страхование урожая. Один из фигурантов дела был директором страховой компании, он заключал с аграриями мнимые сделки. Его сообщник — руководитель сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива — предоставлял фермерам займы для оплаты части страховой премии.

«В период с 2013 по 2015 год злоумышленники организовали заключение 197 договоров страхования урожая с 90 сельхозпроизводителями», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате на счет страховой компании перечислили не менее 222 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. В частности, около четырех миллионов потратили на строительство дома для одного из соучастников, считает следствие.

Уголовное дело возбуждали по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой либо в особо крупном размере). Обвинение предъявили только одному из фигурантов, поскольку его сообщник погиб в результате несчастного случая.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...