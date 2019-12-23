В Кургане раскрыли схему по хищению субсидий на сотни миллионов рублей

Курганцы обманули сельхозпроизводителей на 222 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму более 220 млн рублей в Курганской области предъявлено обвинение. Его также обвинили в легализации денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе МВД России.

Следствие считает, что два курганца разработали криминальную схему хищения денег, выделенных в качестве субсидий на компенсацию части затрат местным сельхозпроизводителям за страхование урожая. Один из фигурантов дела был директором страховой компании, он заключал с аграриями мнимые сделки. Его сообщник — руководитель сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива — предоставлял фермерам займы для оплаты части страховой премии.

«В период с 2013 по 2015 год злоумышленники организовали заключение 197 договоров страхования урожая с 90 сельхозпроизводителями», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В результате на счет страховой компании перечислили не менее 222 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. В частности, около четырех миллионов потратили на строительство дома для одного из соучастников, считает следствие.

Уголовное дело возбуждали по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств организованной группой либо в особо крупном размере). Обвинение предъявили только одному из фигурантов, поскольку его сообщник погиб в результате несчастного случая.