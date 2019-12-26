Смог накрыл Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинск 26 декабря после обеда накрыл густой смог. Вонь и дымка усиливаются в сторону электрометаллургического (ЧЭМК) и металлургического комбинатов (ЧМК), она распространилась даже на юго-западную часть города, где почти нет заводов, сообщает корреспондент «URA.RU».

В Челябинском гидрометеоцентре подтвердили, что с середины дня четверга до вечера пятницы НМУ (неблагоприятные метеоусловия для рассеивания смога) объявлены в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Карабаше, Аше, Сатке и Златоусте.

В минэкологии Челябинской области заявили, что во время НМУ предприятия обязаны сократить выбросы. «Минэкологии совместно с Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой проводят рейды по предприятиям для выявления нарушений. В Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства и 11 стационарных постов мониторинга. В Магнитогорске качество воздуха контролируют пять постов Росгидромета и три поста ММК», — заявил начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков. Он добавил, что ЧЭМК, ЧМК, ЧТПЗ, «Донкарб Графит», ТЭЦ-4, ТЭЦ-2 и ООО «Промрекультивация» объявили о снижении выбросов.

Экологи также нашли причину неприятного запаха, на который жаловались жители. Им оказался свежий куриный помет, предположительно размещенный Бектышской птицефабрикой. Передвижная лаборатория зафиксировала в том районе превышение в 2,2 раза предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду. Ведомство проводит проверку.