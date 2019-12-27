В Челябинске одни из самых низких цен на аренду коньков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Зимние спортивные развлечения дороже всего обходятся жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. К таким вывод пришли эксперты компании 2GIS, проанализировав стоимость аренды коньков и лыж в российских мегаполисах.

«Зимой 2019 года дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга — в среднем 288 рублей в час. На втором месте находится Москва — 187 рублей в час, на третьем — Екатеринбург со стоимостью проката 160 рублей в час», — передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. В свою очередь, меньше других на катание на коньках потратят жители Казани, Нижнего Новгорода и Челябинска, где аренда стоит от 97 до 112 рублей за час.

При этом средняя стоимость аренды коньков в крупных городах за год увеличилась на 8%. Так, в 2018 году покататься можно было за 158 рублей, а в 2019 — за 170 рублей.

Что касается беговых лыж, то в этом сегменте самым дорогим мегаполисом оказалась Уфа — 317 рублей за часовую аренду. В тройке также Санкт-Петербург и Москва — 300 и 216 рублей в час. Самые низкие цены оказались в Казани, Красноярске и Перми, где стоимость колеблется от 127 до 135 рублей.

При этом в среднем по России аренда беговых лыж стала дешевле на 19%. Если в прошлом году россияне тратили 198 рублей за часовое катание, то теперь — всего 160 рублей.