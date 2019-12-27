Губернатор Прикамья все праздники будет держать чиновников в напряжении

Губернатор Пермского края Максим Решетников будет звонить министрам в новогодние праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников будет звонить в праздники министрам для отработки жалоб, поступающих в его Instagram. Об этом «URA.RU» рассказала пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко. Она пояснила, что Новый год губернатор планирует встречать в Перми и все праздники будет оставаться на связи.

«[Губернатор Решетников] проведет каникулы в России с семьей. В саму новогоднюю ночь планирует быть в Перми», — рассказала «URA.RU» Левченко. Она уточнила, что на поступающие в Instagram Решетникова жалобы глава региона планирует реагировать оперативно и в случае необходимости подключать к решению вопросов ответственных министров.

В пресс-службе правительства Прикамья рассказали «URA.RU», что в период новогодних праздников в каждом министерстве ежедневно будет работать один ответственный руководитель. «В какой-то из дней это будет сам министр, в какие-то дни — заместители», — уточнили в пресс-службе.

В краевой столице мэр Дмитрий Самойлов планирует выйти на работу уже в первые дни после праздников и совершить объезд города. «Также по графику ежедневно будут дежурить его заместители. Они будут отвечать за работу всей администрации», — уточнили в мэрии. Там также пояснили, что главы районов тоже будут дежурить, ежедневно оставаться на связи и в случае необходимости оперативно подключаться для решения текущих вопросов.