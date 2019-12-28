Сбербанк научил банкоматы возвращать людям забытые деньги

Сбербанк добавил в новые банкоматы-ресайклеры функцию возврата забытых денег. О нововведениях сообщили в пресс-службе банка.
После добавления новой функции забытых денег стало меньше на 30%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Отмечается, что если клиент запросит выдачу наличных в банкомате, после чего отвлечется и забудет забрать деньги, то наличные вернутся владельцу. «Устройство заберет их обратно и зачислит на счет карты, с которой выполнена операция», — сообщает RT.
Клиентам, которые забыли в банкомате карту, теперь будет приходить SMS с напоминанием. В пресс-службе банка добавили, что количество забытых карт снизилось в два раза.
Осенью 2019 года стало известно об утечке данных клиентов Сбербанка. Изначально речь шла о 200 клиентах, однако позднее выяснилось, что сотрудник банка продал пять тысяч учетных записей по кредитным картам, напоминает агентство Nation News.