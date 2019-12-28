27 декабря 2019

Сбербанк научил банкоматы возвращать людям забытые деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Забытые деньги вернутся на картуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сбербанк добавил в новые банкоматы-ресайклеры функцию возврата забытых денег. О нововведениях сообщили в пресс-службе банка.

После добавления новой функции забытых денег стало меньше на 30%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка. Отмечается, что если клиент запросит выдачу наличных в банкомате, после чего отвлечется и забудет забрать деньги, то наличные вернутся владельцу. «Устройство заберет их обратно и зачислит на счет карты, с которой выполнена операция», — сообщает RT.

Клиентам, которые забыли в банкомате карту, теперь будет приходить SMS с напоминанием. В пресс-службе банка добавили, что количество забытых карт снизилось в два раза.

Осенью 2019 года стало известно об утечке данных клиентов Сбербанка. Изначально речь шла о 200 клиентах, однако позднее выяснилось, что сотрудник банка продал пять тысяч учетных записей по кредитным картам, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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