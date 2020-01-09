Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников

Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей. Об этом со ссылкой на финансовых экспертов сообщает Газета.Ru.
В праздники в стране не работали больше половины организаций, а производительность предприятий снизилась на 15-20%. «Ежегодно Россия за время зимних новогодних гуляний теряет порядка 1,3 трлн рублей», — цитирует издание финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнека. Отмечается, что потери в основном связаны с «простоем» обрабатывающих производств, серьезные потери также несут горно-добывающий сектор и предприятия тяжелой промышленности.
По словам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, учитывая то, что рабочая неделя после новогодних праздников является укороченной и длится всего два дня, экономика РФ теряет три трлн рублей. Однако из-за увеличения потребительской активности в период новогодних каникул убыток составит около 1,5 трлн рублей, сообщает газета со ссылкой на собеседника. При этом каждый день «простоя» обходится российской экономике в 120-150 млрд рублей.
В прошедшие новогодние праздники более половины россиян вышли на работу раньше окончания каникул. Так, трудиться в выходные решили 58% опрошенных россиян, 22% из них работают пять дней в неделю, 26% — посменно, а 25% имеют гибкий график. При этом, по подсчетам экспертов, раньше в январские праздники к работе приступали около 40% граждан, сообщает «Ридус».