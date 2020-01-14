Из-за новогодних праздников уральцы неделями не могут получить свои посылки

Покупки из-за границы не приходят с прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральцы неделями не могут получить свои международные почтовые отправления. Как рассказали «URA.RU» читатели, их посылки, которые пришли в Екатеринбург еще в середине декабря, до сих пор не могут дойти до адресатов.

«Не могу дождаться посылку из Англии, высланную еще 6 декабря. В России она оказалась спустя 12 дней, а дальше зависла в Екатеринбурге. Отправление трижды то покидало, то снова возвращалось в сортировочный центр. Сотрудники почты заявляют: «Что вы хотите? Новогодние праздники», — делится с «URA.RU» жительница города Светлана.

В «Почте России» факт задержек подтверждают, но уверяют, что они небольшие. По данным руководителя отдела маркетинга уральского филиала Анны Первушиной, это связано с графиком работы сети отделений почтовой связи.

Уральцы, которые не могут получить посылки предполагают, что осложнить доставку из-за рубежа также могли новые таможенные нормы, вступившие в силу с 1 января 2020 года. Ранее беспошлинный объем посылок в месяц на одного человека не превышал 31 килограмм, а ценовой порог составлял 500 евро на все товары. С нового года каждая посылка в отдельности не должна превышать 31 килограмм и стоить не больше 200 евро. То есть лимит на заказы отменили, что могло повлечь рост объемов заказов и как следствие увеличить нагрузку на таможню.

Между тем в Уральском таможенном управлении «URA.RU» рассказали, что не заметили увеличения нагрузки из-за новых таможенных норм. «В Кольцово способны принимать до 200 000 пакетов в сутки. В прошлом году их максимум достигал 145 000, поэтому запас „прочности“ у системы еще есть», — пояснили в управлении.

По прогнозам «Почты России», прирост объемов отправлений в связи с новыми таможенными правилами в 2020 году может составить не менее 15%. В таком случае с ними собираются справляться за счет увеличения штата в пиковые периоды.