Свердловские чиновники готовятся лететь в главную горячую точку на планете

Свердловское министерство внешних связей готовит тур в Иран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские чиновники отправятся в Иран, который оказался в центре военного конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В мае в столице страны Тегеране состоится 25-я международная выставка Iran oil show 2020 (Нефть, газ и нефтехимия Ирана»), она вошла в список мероприятий, которые проходят при поддержке правительства Свердловской области.

Ожидается, что в выставке примут участие около 4000 участников из более 35 стран. Кто конкретно будет представлять регион в Иране, станет известно позже. Представитель Министерства международных и внешнеэкономических связей региона не ответил на звонок «URA.RU».

Российскую делегацию будут представлять, в том числе, Газпром, Лукойл и ЧТПЗ. Посетить мероприятие планирует также делегации Свердловской, Тюменская областей и другие.

Выставка в Иране — одно из 11 профильных международных мероприятий, которые пройдут при поддержке свердловского правительства. Регион также намерен участвовать в выставке делового туризма IMEX 2020 во Франкфурте-на Майне, Arab Health 2020, посвященной вопросам здравоохранения, в Дубай, туристических выставках в Берлине и Казахстане, машиностроительной конференции MSV2020 в Чехии.