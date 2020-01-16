15 января 2020
14 января 2020

В пермской больнице от пневмонии умер младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Младенец умер в больнице ДобрянкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больнице города Добрянка (Пермский край) от пневмонии скончался месячный младенец. О случившемся сообщает местное издание «Зори плюс». По словам бабушки ребенка, внучка родилась абсолютно здоровой, это подтверждалось анализами. 16 декабря мать девочки вызвала скорую, поскольку она «перестала брать грудь и стала вялой», после чего приняла решение поехать в Добрянскую больницу.

«Там их поместили в инфекционное отделение, взяли анализы, назначили антибиотик. Вроде бы, стало лучше, но через какое-то время мама ребенка заметила, что дочка стала тяжело дышать. Однако лечащий врач в тот день о самочувствии маленькой пациентки узнать не пришел. На следующее утро появился дежурный врач, осмотрел новорожденную и перевел ее в реанимацию. А через несколько часов малютка умерла. В свидетельстве предварительной причиной смерти указана вирусная пневмония», — рассказала бабушка новорожденной.

Получить комментарий главного врача добрянской больницы Андрея Пьянникова «URA.RU» не удалось. В его приемной пояснили, что врач находится на совещании. После инцидента родители погибшего ребенка обратились в Следственный комитет. По данному факту сейчас проводится доследственная проверка, пояснил источник агентства в следственном отделе по городу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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