Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда рискует быть второй раз уволенным из администрации Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в администрации Нефтеюганска приняла решение об увольнении заместителя главы города Сергея Лагойды. Об этом «URA.RU» сообщил источник в мэрии.

«В налоговой декларации за 2018 год Лагойда указал, что получил доход в размере 2,3 млн рублей, а по факту через его счета прошло около 4,5 млн рублей. Поэтому комиссия посчитала, что имеются основания для увольнения чиновника. Однако на данный момент он находится в отпуске», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что материалы проверки были отправлены еще и в ОБЭП.

Сам Лагойда в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что хоть и ознакомлен с выводами комиссии, но с ними не согласен. «Есть понятие доход, а есть оборот. Я снимал какие-то деньги, потом снова клал их на счета. Не понимаю, что в этих действиях может проверять полиция. Для этого нужны какие-то основания, должна быть какая-то квалификация моих действий. Окончательное решение по моему увольнению должен принять глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. Тогда я и буду делать какие-то выводы», — заявил чиновник.

Дозвониться до мэра Нефтеюганска журналисту агентства не удалось. В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с проверкой счетов Лагойды.

Ранее «URA.RU» сообщало, что предыдущее увольнение вице-мэра Нефтеюганска привело к обыскам и попытке возбудить уголовное дело против самого Дегтярева. Сам Лагойда прошлой весной восстановился в должности по решению суда.