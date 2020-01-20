Челябинский губернатор решил усилить одно из ключевых министерств региона

До объединения пассажиров будут обслуживать имеющиеся перевозчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил положение о министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона ради создания транспортной агломерации Челябинска, его города-спутника Копейска и Сосновского района. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале деловой информации.

«Речь идет о передаче на областной уровень полномочий по муниципальным перевозкам. Этот процесс будет идти до конца года, соответствующий план утвержден. В скором времени будет объявлен конкурс по созданию новой транспортной концепции до трех муниципалитетов, — пояснил „URA.RU“ вице-губернатор Сергей Шаль. — Пока обслуживать пассажиров будут прежние перевозчики».

О возможности передачи челябинского муниципального транспорта на уровень области впервые заговорили летом, когда Текслер обсуждал этот вопрос с мэром Челябинска Натальей Котовой. Для этого потребовалось принять специальный закон. После того, как он вступил в действие, на базе министерства дорожного хозяйства создадут областное казенное учреждение, куда передадут транспорт с трех территорий.