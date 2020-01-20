19 января 2020
18 января 2020
17 января 2020

Челябинский губернатор решил усилить одно из ключевых министерств региона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение новых автобусов OOO «Общественный городской транспорт». Челябинск, автобусы нефаз
До объединения пассажиров будут обслуживать имеющиеся перевозчикиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил положение о министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона ради создания транспортной агломерации Челябинска, его города-спутника Копейска и Сосновского района. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале деловой информации.

«Речь идет о передаче на областной уровень полномочий по муниципальным перевозкам. Этот процесс будет идти до конца года, соответствующий план утвержден. В скором времени будет объявлен конкурс по созданию новой транспортной концепции до трех муниципалитетов, — пояснил „URA.RU“ вице-губернатор Сергей Шаль. — Пока обслуживать пассажиров будут прежние перевозчики».

О возможности передачи челябинского муниципального транспорта на уровень области впервые заговорили летом, когда Текслер обсуждал этот вопрос с мэром Челябинска Натальей Котовой. Для этого потребовалось принять специальный закон. После того, как он вступил в действие, на базе министерства дорожного хозяйства создадут областное казенное учреждение, куда передадут транспорт с трех территорий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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