Уральского чиновника, пытавшегося бежать за границу, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу бывшего директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина. Экс-чиновник просил освобождения из СИЗО, изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы.
«Сегодня Свердловский областной суд, рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, оставил судебный акт без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее «URA.RU». сообщало, что Игорь Разунин был арестован до 20 апреля. Разунин — фигурант дела МУГИСО. По версии следствия, сотрудники ФСБ задержали его в декабре 2016 года в рабочем кабинете при получении взятки 160 тысяч рублей. В декабре 2018 года Разунин сбежал из-под суда. В августе 2019 года беглого чиновника поймали белорусские пограничники при попытке перейти белорусско-украинскую границу. Разунина содержали в СИЗО Гомеля, а потом экстрадировали в Россию. Несколько месяцев он ждал этапа в СИЗО Смоленска, а 27 декабря 2019 года его привезли в Екатеринбург.