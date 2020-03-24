Число больных коронавирусом в России увеличилось на 64 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 марта, — 104-й день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 14-й день с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта).

По данным портала Сoronavirus-monitor, на настоящий момент в мире 393837 зараженных коронавирусом (+14378 за сутки). Выздороветь удалось 101097 (+1069) — это 26% от числа заразившихся. Погибли 17202 человек (+755) — это всего 4% от числа заболевших.

В России 502 случая заражения коронавирусом — за последние сутки число больных выросло на 64 человека. Пока пандемия COVID-19 в РФ развивается не так, как в большинстве других стран: динамика прироста заболевших значительно лучше, чем в Германии, Франции и Италии за период, когда в этих странах было такое же количество заболевших (прирост составлял 185, 336 и 122 человека соответственно). Прирост заболевших в Китае также был значительно больше — за сутки он составил 259 человек.

Инфографика: URA.RU

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81405, за сутки без изменений). На втором месте — Италия (63927, +4789), на третьем — США (46158, +10806).

Ситуация в России

Правительство РФ поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за коронавируса. Также штаб обязал региональные власти запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и любых подобных заведениях.

Кроме того, в Госдуме РФ предложили ужесточить наказание для россиян, которые не соблюдают режим самоизоляции в период распространения коронавируса. В частности, за нарушение карантина россиян могут сажать в тюрьму на срок до семи лет.

Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных из-за коронавируса. Согласно рекомендации, банкоматы не могут выдавать клиенту банкноты, которые до этого поступили в устройство от других клиентов — купюры необходимо обработать.

Сейчас за рубежом находятся порядка 57,8 тысячи организованных туристов из России. Им предстоит вернуться на территорию РФ до конца марта.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом в России более спокойная, чем в ряде других стран, но расслабляться нельзя. По его словам, лучшая профилактика — это самодисциплина. В помощь россиянам Минздрав РФ создал специальный сервис по коронавирусу на едином портале госуслуг, который позволяет определить принадлежность к группе риска, а также вести дневник здоровья.

Коронавирус в мире

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду, которая должна была состояться в Японии в этом году, отложили на лето 2021 года. Однако губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что соревнования сохранят название «Токио-2020».

По данным The Guardian, каждый пятый человек в мире вынужден сидеть дома из-за коронавируса. Таким образом, на домашнем карантине находятся почти два миллиарда человек по всей планете.

Все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС из-за коронавируса. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения предположили, что новым очагом пандемии коронавируса могут стать США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал общественность не паниковать из-за коронавируса, а украинский лидер Владимир Зеленский попросил помощи у Китая в борьбе с COVID-19.

Что будет дальше?

В Роспотребнадзоре заявили, что у пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Однако вирусологи напомнили: ранее иностранные специалисты неоднократно заявляли, что данных о выработке иммунитета нет. Поэтому есть вероятность, что даже переболев коронавирусом, можно заразиться им еще раз.

Число зараженных коронавирусом в России может резко возрасти из-за нового протокола, который начал применяться медиками при диагностике. Однако эпидемиологи предупреждают: может вырасти число диагностированных пациентов, но это не приведет к росту числа зараженных.