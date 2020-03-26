В Кремле уточнили, как долго будет действовать налог на вклады свыше 1 млн рублей

Дмитрий Песков объяснил все тонкости с новым налогом Фото: Сайт Президента России

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным налогообложение процентов по вкладам свыше 1 млн рублей не ограничено по времени. Об этом журналистам 26 марта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений», — сказал Песков. Порядок налогообложения представитель Кремля объяснил по простой схеме: «Если у вас лежит 1 млн рублей под 10% годовых — вы получаете 100 тысяч рублей в год процентов с вашего вклада. Раньше эти 100 тысяч рублей не облагались налогом. Теперь со 100 тысяч вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч рублей».

Песков назвал «неправильной» статистику, согласно которой людей, имеющих на своих вкладах больше миллиона рублей, больше 50% — по данным администрации президента таких вкладов «менее 10%».

«Граждане, имеющие банковские счета в миллион рублей и выше, исчисляются в нескольких процентах. И эти граждане получали процент со своих вкладов. В РФ рублевые вклады гораздо более привлекательны, нежели вклады с отрицательными ставками, которые победоносно шагают по европейским банкам. В этих условиях граждане не платили никакие налоги на проценты, которые они получали в банках. Это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые объявлены и будут объявлены для бизнеса и тех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией, президент посчитал необходимым восстановить справедливость и подвергнуть налогообложению в 13% эти банковские дивиденды», — объяснил Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что рассматриваться для обложения налогом будет не совокупность вкладов одного человека, а один конкретный счет в банке.