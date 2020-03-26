Лечение плановых пациентов в Челябинске срывается из-за коронавируса

В больницах Челябинска прекращается плановая госпитализация в круглосуточные отделения пульмонологии и терапии, а также в дневные стационары. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.
«В соответствии с обращением президента России, поручениями главы региона и регионального минздрава соблюдается особый эпидемиологический режим. Приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары, в круглосуточные стационары отделений терапии и пульмонологии. Также прекращены диспансеризация и профосмотры», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Медики старше 65 лет по желанию смогут уйти на выходные с 28 марта по 5 апреля с полным сохранением зарплаты. Пожилых пациентов просят по возможности воздержаться от запланированных посещений поликлиник и больниц.
Первой приостановила плановую госпитализацию ОКБ №2 в Ленинском районе, которую перепрофилируют под прием заболевших коронавирусом. Пациентов оттуда переведут в другие лечебные учреждения, а в больнице развернут более 400 коек, превратив ее в «челябинскую Коммунарку».
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