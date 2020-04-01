Предприятия региона выпускают 45000 масок в сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дефицит одноразовых медицинских масок в аптеках Свердловской области связан с механизмом их распространения в регионе, следует из ответов представителей министерства промышленности и министерства здравоохранения URA.RU. Все, что производят предприятия, целевыми поставками направляется в больницы.

«На территории Свердловской области 31 марта 41 предприятие произвело 69677 масок. Из них 45000 — медицинские одноразовые маски, 8175 — марлевые», — сообщил URA.RU глава регионального минпрома Сергей Пересторонин. — Медицинские маски направляются только в учреждения здравоохранения, важно сохранить медперсонал, врачей. [Масками] обеспечиваем с запасом до пяти суток».

Представитель областного минздрва Константин Шестаков не подтвердил объем поставок, уточнив, что «потребность медицинских организаций закрывается полностью». Константин Шестаков заявил, что ему неизвестна потребность аптек Свердловской области в масках.

Источники URA.RU в двух аптечных сетях подтвердили, что на основных складах в Москве и Новосибирске масок для закупки нет. «В сложившейся ситуации поставки в другие регионы немыслимы, все раскупают на месте производства, заказать из других регионов и столицы невозможно. Маски еще остались в аптеках в малых городах, где их сейчас массово скупают предприниматели», — уточнил собеседник агентства.