Челябинск ждет окончания эпидемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 апреля, — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с момента объявления пандемии. Сейчас в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 3548 (+771) случаев заражения. Вылечилось 235 (+45) человек — это 6,6% от заразившихся. Умерло 30 (+6) пациентов — 0,8% от заболевших. В Челябинской области заразился 21 человек. Умерших и вылечившихся нет.

Распространение инфекции на Южном Урале вновь приостановилось. На брифинге губернатор Алексей Текслер сказал о 21 больном — формально новый случай заражения оперативный штаб в Москве подтвердил еще вчера. В итоге регион с седьмого места в стране по числу заболевших сместился на 12-е. Условно-положительные тесты у семи южноуральцев (+3 человека).

Приехавшему из Дубая челябинцу грозит уголовное дело

«Состояние двух человек — средней степени тяжести. Также зафиксировано два случая пневмонии — у пациентов с подтвержденным диагнозом и с условно-положительным [тестом]», — сообщил глава региона.

Скорее всего, одну из заболевших заразил родственник, приехавший в Кизильский район из Дубая. Он никого не известил об этом и сразу же занялся бизнесом. Условно-положительными оказались также анализы у работника банка, где кизильчанин снимал деньги. Теперь мужчине, который сам переносит инфекцию бессимптомно, грозит уголовное дело.

Тем временем, начав с 30-тысячных штрафов за фейки в соцсетях, силовики «повышают ставки». Три базы отдыха на озере Увильды заплатят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантинного режима. И это только начало — озер в Челябинской области много. Салон красоты в столице Южного Урала просто закрыли по суду — приставы опечатали двери заведения.

Полиция приходит на базы отдыха без предупреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы перестали платить за коммуналку

Челябинцы перестали платить за ЖКХ. Глядя в сводки новостей, придерживают средства горожане и организации. «Администрация города обращается к челябинцам и предприятиям с просьбой оплачивать квитанции своевременно — недостаточная собираемость может парализовать работу коммунальщиков», — заявил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

На голодный паек сели не только коммунальщики. Челябинцы, сидя на карантине, перестали подкармливать голубей. Любое появление сердобольного горожанина с крошками хлеба вызывает у птиц ажиотаж — к кормильцу слетаются целые стаи.

Регион закрывает границу

Общественный транспорт в Челябинске переходит на особый режим работы из-за падения числа пассажиров. Главное, что следует знать горожанам, — маршрутки перестанут ходить на 2,5 часа раньше. На городских вокзалах сокращается значительная часть рейсов до Екатеринбурга. Автобусы в соседние регионы — Татарстан, Башкирию и Курган — отменили еще вчера.

Далее последовали более жесткие меры. Стали закрывать границы с соседними регионами. Водителей разворачивают на въезде в Челябинскую область сотрудники ДПС и отправляют по месту пребывания. Исключения делаются только для тех, кто едет домой, для транзитного транспорта и грузовых фур с продуктами.

А в городах области ГИБДД начала операцию «Тоннель». Сотрудники ДПС останавливают автомобилистов и проверяют соблюдение ими правил поведения при режиме повышенной готовности.

Пешеходам не стоит удивляться вниманию полицейских: численность патрульных на городских улицах вырастет в полтора раза. Встреча с ними чревата проблемами прежде всего для приехавших из-за границы и нарушивших режим самоизоляции — таких выявили 170. Остальным пока напомнят про режим самоизоляции.

Операция «Тоннель» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителям скорой помощи и медикам, делающих тесты на коронавирус, по итогам марта выплатят 20-процентную надбавку к окладу. В апреле власти рассматривают возможность «накинуть» к зарплатам уже всего медперсонала. На борьбу с коронавирусом предполагается мобилизовать студентов медицинского университета и медицинских училищ. «Соответствующие списки уже составлены», — предупредил губернатор.

А вот ограничения на продажу алкоголя вводить на Южном Урале не планируется. «Пока мы не видим причин для этого, как и для корректировки графиков соответствующих магазинов — они продолжат работать с утра и до 23:00. Изменения могут спровоцировать большие скопления людей в этих торговых точках», — заявил Текслер.