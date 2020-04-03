Путин поручил предоставить россиянам бесплатный доступ в Рунет

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны предоставить гражданам бесплатный доступ к отечественным интернет-ресурсам. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
«Поручаю правительству РФ обеспечить при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам», — говорится в документе.
Глава государства подчеркнул, что у россиян должен быть доступ к получению государственных услуг, дистанционному заказу лекарств и дистанционному обучению. Ответственным по выполнению распоряжения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен отчитаться перед президентом по реализации поручения до 10 апреля.
Кроме этого, глава государства указал обеспечить россиян достоверной информацией о распространении коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом. Всего заражены 4149 человек, сообщает Телеканал 360.
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