Путин поручил предоставить россиянам бесплатный доступ в Рунет

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
У россиян должен быть доступ к получению госуслуг, дистанционному заказу лекарств и дистанционному обучениюФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны предоставить гражданам бесплатный доступ к отечественным интернет-ресурсам. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«Поручаю правительству РФ обеспечить при участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам», — говорится в документе.

Глава государства подчеркнул, что у россиян должен быть доступ к получению государственных услуг, дистанционному заказу лекарств и дистанционному обучению. Ответственным по выполнению распоряжения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Он должен отчитаться перед президентом по реализации поручения до 10 апреля.

Кроме этого, глава государства указал обеспечить россиян достоверной информацией о распространении коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом. Всего заражены 4149 человек, сообщает Телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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