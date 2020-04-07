Депутат Милонов предложил запретить увольнения во время режима самоизоляции

Опасность массовых сокращений высока, считает депутат Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работодатели не должны увольнять своих сотрудников во время действия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также в течение месяца после завершения этого периода. С таким предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Опасность массовых сокращений высока. Прошу рассмотреть возможность введения моратория на увольнение сотрудников на территории России работодателем во время карантина и последующего за ним календарного месяца», — приводит выдержку из обращения Милонова РИА «Новости».

Милонов отметил, что многие предприятия в России испытывают трудности из-за пандемии. Он уточнил, что, если в будущем экономическое развитие страны пойдет по «пессимистическому сценарию», эта мера позволит избежать возможного роста безработицы.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился увеличить нерабочий период из-за коронавируса с сохранением заработной платы до 30 апреля. Также в виду пандемии российское правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления каникул бизнесу и населению, напоминает RT.

На данный момент в России зафиксировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли 47 человек. Всего COVID-2019 в стране инфицированы 6343 человека. Ранее российские ученые раскрыли, когда начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса. Известно, что сейчас в разработке находятся 26 разных вариантов вакцины.