05 июня 2020

В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один медик

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра скончалась после заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области от коронавируса скончалась медсестра врачебной амбулатории села Кундравы Чебаркульского района. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. Это уже третья смерть медработника в области среди тех, кому был диагностирован COVID-19.

«Женщина была госпитализирована с пневмонией. Ее состояние резко ухудшилось, коллеги уже не смогли помочь. Сегодня подтвержден COVID-19, — сообщили в пресс-службе. — Перед этим она праздновала свой день рождения в селе Сарафаново, где проживает. Семеро из тех, кто с ней контактировал, госпитализированы».

Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе и терапевт горбольницы Златоуста.

По данным на 5 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3600 случаев болезни, вылечился 1651 пациент и умерли 53 южноуральца.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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