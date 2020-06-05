В Челябинской области от COVID-19 скончался еще один медик

Медсестра скончалась после заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области от коронавируса скончалась медсестра врачебной амбулатории села Кундравы Чебаркульского района. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе минздрава региона. Это уже третья смерть медработника в области среди тех, кому был диагностирован COVID-19.

«Женщина была госпитализирована с пневмонией. Ее состояние резко ухудшилось, коллеги уже не смогли помочь. Сегодня подтвержден COVID-19, — сообщили в пресс-службе. — Перед этим она праздновала свой день рождения в селе Сарафаново, где проживает. Семеро из тех, кто с ней контактировал, госпитализированы».

Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе и терапевт горбольницы Златоуста.

По данным на 5 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3600 случаев болезни, вылечился 1651 пациент и умерли 53 южноуральца.