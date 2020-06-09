Иван Охлобыстин считает, что Михаил Ефремов совершил смертельный грех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов впал в безумие, из-за чего спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы. Так считает его коллега Иван Охлобыстин.

«Что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех? Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить», — написал Охлобыстин во «ВКонтакте». Также актер уточнил, что Ефремов — «гений, но негодяй», но он постарается оградить его от дальнейших проступков.

Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади 8 июня. По предварительным данным, актер сел за руль в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Его водитель, 57-летний Сергей Захаров, на следующий день умер в больнице.

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