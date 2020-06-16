В аэропорту Челябинска начали отменять карантин по коронавирусу

Улетающим из Челябинска придется пройти контроль температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Международный аэропорт имени Курчатова начал поэтапно отменять карантинные ограничения по COVID-19, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Сейчас воздушная гавань находится на первом из трех этапов, предписанных Росавиацией.

«Аэропорт начал постепенный выход из режима ограничений. Возврат к обычному графику авиаперевозок предусматривает три этапа, — пояснили в министерстве. — Пройдут они строго в соответствии с методическими указаниями Федерального агентства воздушного транспорта».

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, сейчас он находится на первом этапе. Согласно документу Росавиации, это означает проход пассажиров в самолет в маске и перчатках, которые нужно носить весь полет (если рейс длится больше трех часов, маски меняют бортпроводники). Перед посадкой придется измерить температуру и продезинфицировать перчатки. Верхнюю одежду нужно убирать на полки для ручной клади, по салону можно перемещаться только в туалет — режим «пристегните ремни» действует все время полета. Все питание предоставляется в индивидуальной упаковке и посуде.

На втором этапе пристегиваться придется лишь при взлете и посадке. На третьем — снимаются все ограничения, включая измерение температуры при посадке. Маски и перчатки придется надеть лишь в том случае, если пассажир с признаками инфекции будет выявлен уже в полете.

«После отмены губернатором обязательной самоизоляции для прилетающих из столиц и Московской области, а также тестов на COVID, мы ввели собственную термометрию, — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. — После завершения работ на взлетно-посадочной полосе терминал внутренних авиалиний вновь заработал круглосуточно, а 16 июня в расписании вновь появились дневные рейсы. Мы ждем новых заявок на восстановление дневных рейсов, а также на рейсы южных направлений с началом курортного сезона». Восстановление международного сообщения и чартеров будет зависеть уже от позиции правительства — Росавиация предлагает возобновить полеты с 15 июля.