Сотрудники военкомата в ХМАО ушли на карантин из-за COVID-19

Два человека контактировали с больным офицером из Уссурийска Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Два сотрудника военкомата ХМАО ушли на карантин из-за возможного заражения коронавирусом, который они могли подхватить на сборном пункте в Пыть-Яхе. Эту информацию URA.RU подтвердили в военном комиссариате региона.

«Два человека ездили на сборный пункт, сопровождали призывников. Там они контактировали с офицером из Уссурийска, который позже оказался в больнице с диагнозом коронавирус. Наши сотрудники сейчас на карантине дома», — добавили в военкомате, рассказав, что вернувшиеся сотрудники ни с кем в военкомате не общались, а сразу поехали домой, где и проведут еще две недели, если не возникнет осложнений.

На момент написания новости дозвониться до военного комиссара ХМАО Дениса Бурова не удалось — его телефон был вне зоны действия сети. В Роспотребнадзоре заявили, что официально нет никаких данных о больных в военкомате. «Я пока такого донесения не видела. Может быть это просто контактные, подтвержденного диагноза нет», — рассказала URA.RU заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что родители югорских призывников переживают из-за отправки сыновей на службу в армию в условиях эпидемии коронавируса.