За последние сутки COVID-19 в России заболели меньше восьми тысяч человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 июня, — 189-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 99-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:02, в мире зарегистрировано 8 210 642 заболевших. Выздоровели 3 982 874 человек, скончались 444 563 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 141 276), на втором — Бразилия (923 189), замыкает тройку лидеров Россия (всего 552 549 заболевших, за последние сутки — 7 843), на четвертом месте Индия (354 065), на пятом — Великобритания (299 600).

Когда изобретут средство от коронавируса

Первые добровольцы, на которых испытают вакцину от COVID-19, будут привиты 18 и 19 июня, сообщили в Минздраве. До этого они прошли двухнедельную обсервацию. А в научном центре «Вектор» к испытаниям препарата на людях планируют перейти с 15 июля , сообщил глава учреждения Ринат Максютов. Сейчас в центре заканчиваются доклинические исследования вакцины.

Немецкая компания CureVac получила разрешение на испытания вакцины от COVID-19. Участие в исследованиях примут 168 человек в Германии и Бельгии. Выпустить вакцину на рынок немецкое предприятие планирует в середине 2021 года.

Применение стероида дексаметазона для лечения коронавирусной инфекции можно назвать новшеством, заявил URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин. Так он прокомментировал результаты исследования британских ученых, которые в ВОЗ назвали научным прорывом. Чтобы понять, насколько эффективен дексаметазон, нужно изучить результаты исследования, которые легли в основу его регистрации.

Ситуация в России

В РФ выявлен минимум ежедневных заражений коронавирусом с 1 мая. Всего, по официальным данным, было выявлено 7 843 случая заражения. Больше всего — в Москве, Московской области и ХМАО.

В Кремле и Ново-Огарево установили несколько дезинфекционных тоннелей, чтобы уберечь президента РФ Владимира Путина от заражения коронавирусом. В специальной конструкции человека опрыскивают дезраствором и только после этого допускают к главе государства.

Пандемия коронавируса стала шагом по переходу на четырехдневную рабочую неделю , заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Удаленная работа, по его мнению, показала, что люди могут справляться с задачами за более короткий период времени.

Россия с февраля передала более полумиллиона тестов на COVID-19 другим странам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что поставки продолжатся в будущем.

Чтобы попасть в санатории, россиянам нужно будет иметь три справки, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Помимо справки об отсутствии коронавируса нужно будет иметь курортную карту с выпиской из истории болезней и справку об санэпидокружении.

Ситуация в мире

Новая вспышка COVID-19 набирает обороты, заявила замруководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо. Очаг инфекции, обнаруженный на рынке в Синьфанди, ухудшает положение, однако он был выявлен на раннем этапе , отметила она.

Страны ЕС будут координировать открытие границ для России и других стран, не входящих в Европейский Союз, заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех. Принятие решения об открытии границ будет приниматься в зависимости от эпидситуации в конкретном государстве.

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. По словам премьера страны Дениса Шмыгала, решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Частый кашель уменьшает эффективность медицинских масок , сообщили ученые Никоийского университета. Судя по результатам их исследования, опубликованным в журнале Physics of Fluids, после 10 покашливаний проницаемость маски снижается на 9%.

Что дальше?

Вторую волну коронавируса не удастся предотвратить, а новая вспышка инфекции в Китае была ожидаема, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом данных о том, что это новая инфекция, нет, отметил он.

Найти ответы на некоторые вопросы, которые возникли в пандемию, человечеству не удастся никогда. С таким прогнозом выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, сегодняшний кризис является самым глобальным в истории.