Сегодня, 21 июня, — 193-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 103-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 983 194 случая заражения коронавирусом (+46 747). Скончались 467 956 пациентов с COVID-19 (+1 093), 4 765 758 инфицированных выздоровели (+34 810). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 331 550). На втором месте — Бразилия (1 070 139), далее — Россия (584 969). На четвертом месте в рейтинге расположилась Индия (415 624), затем идет Великобритания (303 110).
За последние сутки в России выявили 7 728 случаев заражения коронавирусом. В Москве
В Свердловской области — 207 новых инфицированных, в Челябинской области — 184, в ЯНАО — 165. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев, в Тюменской области — 45. Меньше всего заболевших зафиксировано в Курганской области (+43).
Всего с начала пандемии в России COVID-19 подтвержден у 584 680 человек. Умерли 8 111 инфицированных, 339 711 — выздоровели.
Когда изобретут лекарство от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук планирует к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а
Инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Институтом медицинской биологии при Китайской академии наук вошла во вторую фазу клинических испытаний в Китае. Вторая фаза призвана дать дальнейшую оценку иммуногенности и
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом
Из-за того, что на фоне пандемии плановый прием пациентов ограничен, а большинство медицинских учреждений перепрофилировано под COVID, россияне все чаще сталкиваются с проблемами в диагностике заболеваний. Доктор медицинских наук Юрий Конев считает, что пройти исследования сложно даже платно, поскольку клиники не хотят рисковать.
В Роспотребнадзоре разъяснили
Глава Чечни Рамзан
Вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис, по оценкам экспертов, может стать причиной закрытия более половины предприятий малого и среднего бизнеса. Во вторник, 23 июня в 14:00 (время уральское) URA.RU на своем
Ситуация в мире
Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу Ахмед Ради
В Японии из-за коронавируса начали проводить
Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что намерен уменьшить число проводимых в Штатах тестов на коронавирус
Прогнозы, мнения и советы экспертов
Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России. Вирус вновь атакует осенью, а стабилизируется ситуация к зиме. Ограничения могут быть сняты в феврале 2021 года.
С наступлением лета шансы заболеть коронавирусом в России падают, считают вирусологи. Однако врачи по-прежнему не рекомендуют пренебрегать ношением масок в закрытом помещении.
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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев назвал
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