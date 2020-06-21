Общее количество зараженных в мире приближается к 9 миллионам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 июня, — 193-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 103-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 983 194 случая заражения коронавирусом (+46 747). Скончались 467 956 пациентов с COVID-19 (+1 093), 4 765 758 инфицированных выздоровели (+34 810). Лидером по числу заражений по-прежнему остаются США (2 331 550). На втором месте — Бразилия (1 070 139), далее — Россия (584 969). На четвертом месте в рейтинге расположилась Индия (415 624), затем идет Великобритания (303 110).

За последние сутки в России выявили 7 728 случаев заражения коронавирусом. В Москве впервые с апреля за сутки выявлено меньше тысячи заболевших (968 случаев инфицирования). Днем ранее этот показатель составлял 1 057 человек. Однако столица по-прежнему лидирует по числу заражений. Топ-3 регионов по числу новых случаев: Москва (968), Московская область (549), ХМАО (294). Прироста заболеваемости нет в Ненецком АО.

В Свердловской области — 207 новых инфицированных, в Челябинской области — 184, в ЯНАО — 165. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев, в Тюменской области — 45. Меньше всего заболевших зафиксировано в Курганской области (+43).

Всего с начала пандемии в России COVID-19 подтвержден у 584 680 человек. Умерли 8 111 инфицированных, 339 711 — выздоровели.

Когда изобретут лекарство от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук планирует к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания .

Инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Институтом медицинской биологии при Китайской академии наук вошла во вторую фазу клинических испытаний в Китае. Вторая фаза призвана дать дальнейшую оценку иммуногенности и безопасности вакцины для людей.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса. Глава государства уточнил, что по числу погибших у РФ один из самых низких показателей в мире. В День медицинского работника большое число врачей получили награды за вклад в борьбу с коронавирусом. При этом российский лидер продолжает контролировать ситуацию в здравоохранении. Он лично общается с медиками, вместе с главами регионов считает количество коек для больных, проводит совещания со специалистами в здравоохранении.

Из-за того, что на фоне пандемии плановый прием пациентов ограничен, а большинство медицинских учреждений перепрофилировано под COVID, россияне все чаще сталкиваются с проблемами в диагностике заболеваний. Доктор медицинских наук Юрий Конев считает, что пройти исследования сложно даже платно, поскольку клиники не хотят рисковать.

В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения средств защиты в детских лагерях. Так, ношение масок обязательно детьми и сотрудниками лишь на пищеблоке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сдал тест на антитела. Исследование показало, что коронавируса у него не было.

Вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис, по оценкам экспертов, может стать причиной закрытия более половины предприятий малого и среднего бизнеса. Во вторник, 23 июня в 14:00 (время уральское) URA.RU на своем youtube-канале проведет стрим, чтобы выяснить, как предприниматели переживают самый сложный для них период и что будут делать после полного снятия карантина. При этом юристы напоминают, что работодатели не имеют права заставлять сотрудников делать тесты на коронавирус за их счет перед выходом на работу.

Ситуация в мире

Автор единственного гола сборной Ирака на ЧМ по футболу Ахмед Ради скончался от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет.

В Японии из-за коронавируса начали проводить виртуальные свадьбы. Женятся даже на Луне или на дне океана.

Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что намерен уменьшить число проводимых в Штатах тестов на коронавирус с целью снижения количества выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране. По данным СМИ, на митинге американский лидер не придерживался ограничительных мер — был без маски и не соблюдал дистанцию.

PepsiCo приостановила производство на одном из заводов в Пекине. На предприятии был обнаружен коронавирус.

Прогнозы, мнения и советы экспертов

Иммунологи спрогнозировали вторую волну коронавируса в России. Вирус вновь атакует осенью, а стабилизируется ситуация к зиме. Ограничения могут быть сняты в феврале 2021 года.

С наступлением лета шансы заболеть коронавирусом в России падают, считают вирусологи. Однако врачи по-прежнему не рекомендуют пренебрегать ношением масок в закрытом помещении.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, как избежать нового скачка заболеваемости . По его словам, необходимо, чтобы россияне продолжали работать в дистанционном режиме, в людных местах носили маски и не забывали о социальной дистанции.

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев назвал единственный эффективный способ лечения коронавируса. Он считает, что инфекция поражает сразу группу органов, поэтому используемый сейчас ингаляционный способ введения лекарств в организм пациента не спасает от болезни, поскольку воздействует только на легкие. Врач отметил, что для лечения должно применяться как внутривенное, так и внутримышечное введение препаратов.