22 июня 2020
21 июня 2020
20 июня 2020

Главное в Пермском крае за 22 июня. Пять кандидатов на кресло губернатора, иностранцы помогут ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора в Пермском крае. Пермь
На пост губернатора региона претендуют уже пять кандидатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Пермского края за 22 июня в обзоре URA.RU

  • На пост губернатора Пермского края претендуют уже пять кандидатов. Сегодня документы в крайизбирком подала первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова.
  • Иностранные политтехнологи будут вести избирательную кампанию кандидата в губернаторы от ЛДПР Олега Постникова.
  • В Добрянском городском округе полицейские и народные дружинники начали патрулировать улицы в связи с усилением режима самоизоляции в регионе.
  • Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой выплатили 2,3 млн рублей. Эти надбавки за работу с коронавирусными больными помогла получить прокуратура.
  • Еще 31 пермский турист вернулся на родную землю. При помощи властей они прилетели из Ташкента и Хошимина (Вьетнам), Чехии, Германии и Шри-Ланки.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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