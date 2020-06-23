На пост губернатора региона претендуют уже пять кандидатов
Все самые интересные и важные новости Пермского края за 22 июня в обзоре URA.RU
- На пост губернатора Пермского края претендуют уже пять кандидатов. Сегодня документы в крайизбирком подала первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова.
- Иностранные политтехнологи будут вести избирательную кампанию кандидата в губернаторы от ЛДПР Олега Постникова.
- В Добрянском городском округе полицейские и народные дружинники начали патрулировать улицы в связи с усилением режима самоизоляции в регионе.
- Медикам Большесосновской больницы имени Колчановой выплатили 2,3 млн рублей. Эти надбавки за работу с коронавирусными больными помогла получить прокуратура.
- Еще 31 пермский турист вернулся на родную землю. При помощи властей они прилетели из Ташкента и Хошимина (Вьетнам), Чехии, Германии и Шри-Ланки.
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