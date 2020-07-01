Сергий выгнал героев фильма Собчак из монастыря за нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Всеволод Могучев, представляющий интересы опального схиигумена Сергия, рассказал о неоднозначной биографии молодых людей из монастыря, о которых журналистка Ксения Собчак снимает фильм. Заявление Могучев выложил на своей странице в YouTube.

Могучев рассказал о Христине и Филиппе, которые приезжали с Собчак в Среднеуральский женский монастырь Спорительницы хлебов, и заявили о том, что в детстве подвергались в обители насилию.

«Христина Самушкина дважды выдворялась из монастыря за отвратительное поведение. По просьбе родителей, которые говорили, что она неуправляемая, пришлось ее терпеть. В конечном итоге ее снова вернули родителям», — говорит Всеволод Могучев.

По словам представителя Сергия, Филипп Малютин попал в монастырь вместе со своим братом Федором благодаря архиепископу Викентию. «Владыка Викентий знал эту семью еще по Абакану, и настоял, чтобы схиигумен Сергий взял их в монастырь, т. к. он сказал, что он хозяин монастыря. Филипп и Федор употребляли наркотические таблетки, привезли они их с собой, наглотались этой наркотической дряни. Не смотря на увещевание владыки Викентия, схиигумен Сергий выдворил их из монастыря», — добавил Могучев.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу. Также Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. Вскоре после этого было совершено нападение на Ксению Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова. Они снимали фильм о том, что дети, воспитывающиеся в обители, подвергаются насилию. Ерженкову сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал. Однако позже Ерженков сообщил, что ему удалось восстановить на флешке камеры удаленные съемки.

Редакция URA.RU не смогла получить комментарии героев фильма, так как ранее они заявили, что связаны договорными отношениями с Собчак на время съемок, и другим СМИ пока не могут рассказывать о себе.

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