Присвоение Екатеринбургу нового звания отметят салютами

Салют в Екатеринбурге будет запущен в двух точках Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 3 июля, в Екатеринбурге будет организован салют по случаю присвоения уральской столице звания «Город трудовой доблести», учрежденного президентом РФ Владимиром Путиным. Как рассказал URA.RU мэр Александр Высокинский, салют будет запущен с двух точек: на «Динамо», в центре города, и на площади рядом с «Уралмашзаводом» — одним из символов уральской промышленности. Начало салюта намечено на 23:00.

Как писало URA.RU, сегодня стало известно, что двум свердловским городам — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу — присвоено звание «Город трудовой доблести». Организаторы акции отметили, что оба города, как и остальные 18 городов, получившие почетный статус, «имеют наибольшие заслуги в достижении победы в Великой Отечественной войне».

Ожидается, что соответствующий указ будет подписан президентом России в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что руководство Нижнего Тагила, также не дожидаясь выхода документа, начало подготовку салюта 3 июля. Как рассказывал агентству мэр Владислав Пинаев, помимо фейерверка, в городе запланировано несколько массовых мероприятий.