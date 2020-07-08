Экс-генерал ФСБ раскрыл секрет разоблачения шпионов

ФСБ получает данные о шпионах из-за рубежа, рассказал Александр Михайлов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Зачастую российским спецслужбам удается вычислить шпионов благодаря информации из других стран. Об этом рассказал бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов.

«Как правило, мы получаем информацию оттуда. Вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации. Мы часто узнавали из-за кордона, что где-то у нас сидит крот», — рассказал Михайлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

После получения информации из других стран спецслужбы начинают искать шпиона. Михайлов отметил, что есть два вида «кротов»: кто-то собирают информацию по заданию из других стран, а кто-то — по собственному решению, чтобы потом продать за рубеж. Из-за таких людей России может быть нанесен репутационный и технологический ущерб, отметил Михайлов.

Ранее сообщалось, что бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан по подозрению в госизмене. Адвокат журналиста Иван Павлов уверен, что у следствия нет доказательств вины Сафронова, передает агенство Nation News. Дело, по мнению защитника Сафронова, связано с его журналистской деятельностью. Сам задержанный не признает вину. Журналисты России встали на его защиту, в том числе вышли на одиночные пикеты.

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