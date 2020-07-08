С поездками в другие страны нужно еще повременить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июля, — 210-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 120-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире достигло 12 023 492 человек (+57 792 за сутки), погибли 548 043 человека (+2 039), выздоровели 6 944 533 инфицированных (+104 108).

США по-прежнему лидируют среди всех стран по количеству зараженных (3 098 311), далее идут Бразилия (1 674 655) и Индия (751 768). Следом — Россия, где коронавирусом заразились 701 212 человек (+6 566), из них побороли инфекцию 473 489 граждан (+8 673). Жертвами COVID-19 стали 10 698 россиян (+179).

Когда появится средство от коронавируса

В России появился третий препарат от COVID-19, получивший одобрение Минздрава. «Коронавир» разработан компанией «Р-фарм».

Между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор . Китай готов вместе с РФ работать над созданием вакцины от коронавируса нового типа, а также сообща разрабатывать сопутствующие медицинские препараты, заявил лидер Поднебесной.

Ситуация в России

Минпросвещения РФ не будет 1 сентября проводить в школах линейки в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что ученики придут в школы, но в каком именно формате пройдут линейки, пока неизвестно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коронавирус может перечеркнуть десятилетние достижения России по борьбе с бедностью . По его словам, «сфера труда испытывает серьезные негативные последствия». Также глава кабмина дал прогноз по удаленной работе в стране . Число граждан, работающих дистанционно, весной выросло в пять раз, и многие продолжат работать в таком режиме после окончания эпидемии, считает Мишустин.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ. С ее позицией несогласна исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе. Она утверждает, что в лучшем случае российские туристы смогут попасть за границу не раньше конца сентября. В худшем сценарии — в декабре.

МВД, Минздрав и Минэкономики не справились с анализом ситуации во время эпидемии коронавируса, уверен глава СПЧ Валерий Фадеев. Работа кабинета министров и региональных властей разобрана в докладе президентского Совета по правам человека «Уроки пандемии», который был опубликован 8 июля.

Клишас поддержал идею амнистировать нарушителей самоизоляции . Речь идет о россиянах, чьи действия не повлекли негативных последствий. Однако механизм амнистии требует обсуждения, отметил сенатор.

Ошибки, допущенные организацией во время пандемии COVID-19, — не повод для выхода России, сообщили в Госдуме. Депутаты назвали решение США выйти из ВОЗ неконструктивным, но согласились, что работу международного органа необходимо совершенствовать.

Ситуация в мире

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19. Также лидеры двух государств обсудили вопросы российско-палестинского сотрудничества с учетом договоренностей по итогам их январской встречи в Вифлееме.

В ООН сообщили о росте оборота фальшивых медикаментов из-за пандемии. Речь идет о медицинских масках, халатах, антисептических средствах, диагностических комплектах, градусниках, оборудовании, различных субстанций и хлорохине. Мошенники угрожают здравоохранению, поскольку использование поддельных препаратов и средств защиты может привести к неправильному лечению и развитию устойчивости COVID-19 к вакцине.

Прогнозы и мнения экспертов

У переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме могут проявляться ухудшение памяти, снижение внимания и концентрации, а у мужчин возможны проблемы с репродуктивной функцией. Об этом предупредила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Аллергические реакции осложняют переносимость коронавируса , считает доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Он также заявил, что в 48% случаев COVID-19 активирует различные расстройства сердечного ритма.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко неверным решение запретить детям отдыхать в лагерях в других регионах России . По его словам, это сверхмера, которая ничем не обоснована.