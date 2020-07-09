В Екатеринбурге могут снова закрыть летние веранды кафе

12 заведениям вынесены предупреждения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге могут закрыть летние веранды в 12 кафе и ресторанах. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

«Заведениям вынесено 12 предупреждений. Не исправятся — будем летние веранды закрывать. Штрафы уже были. Крайняя мера — решение судом о закрытии на срок до трех месяцев», — отметил Высокинский в эфире Е1.RU, добавив, что социальная дистанция в заведениях должна соблюдаться, столики сдвигать запрещено.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут вернуться к первому этапу снятия ограничений (сейчас регион находится на втором). В этом случае снова перестанут работать непродовольственные магазины площадью более 400 квадратных метров, также будет ограничена уличная торговля.

В регионе по-прежнему высокие цифры по заболеваемости: если накануне введение второго этапа снятия ограничений в регионе фиксировалось около 200 новых случаев в день и даже ниже, то в последние дни наблюдается их серьезный рост. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня — 1,1 (что выше допустимых 1,0, требуемых для первого этапа снятия ограничений и 0,8 — для второго, который введен в регионе).

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