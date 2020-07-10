Авиакомпании хотят заставить платить компенсации за шум

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Авиакомпаниям разрешили не возвращать деньги за билеты, теперь они могут выдавать ваучеры. При этом Цены на авиаперелеты в июне снизились на 50%. Среднюю цену снижает большинство крупных авиакомпаний: «Победа», Utair, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии». Наиболее выгодными стали маршруты Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи. Средняя цена билетов в северную столицу составила 2779 рублей.

Кроме этого, по мнению директора, стоит предусмотреть и бюджетную составляющую, которая будет поступать из федерального или регионального бюджетов. В ассоциации считают, что оператор аэропорта, который выступает арендатором принадлежащей государству аэродромной инфраструктуры, не должен нести бремя расходов после окончательного установления границ, так как не является их выгодоприобретателем. Также МАА предлагает запретить строительство нового жилья и других объектов на приаэродромных территориях. Соответствующее предложение ассоциация направила в Аналитический центр при правительстве. Проект рассматривается.

«Мы считаем, что расходы на создание шумозащитной инфраструктуры и компенсации собственникам недвижимости на приаэродромных территориях должны нести все участники процесса. На наш взгляд, было бы логично создать фонд, который, в частности, формировали бы ГК по ОрВД [Государственная корпорация по организации воздушного движения]и авиакомпании», — цитирует «Коммерсант» исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов Сергея Никотина.

Авиакомпании необходимо заставить платить компенсации за шум владельцам недвижимости, которая находится в границах приаэродромных территорий. Такое мнение высказали представители Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Авиакомпании заставят платить компенсации за шум при взлете и посадке Фото: Владимир Жабриков

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно