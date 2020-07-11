В квартире у потерпевших с потолка покапала коричневая жидкость (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У жителей дома №8 по улице Красных Пилотов в Челябинске с потолка начали течь нечистоты. Этажом выше обнаружили труп пенсионерки. Об этом URA.RU рассказала жительница Челябинска Юлия Обрезан.

«У моей подруги утром 10 июля в квартире появился запах тухлого мяса. В ЖЭК отказались приезжать на вызов и посоветовали звонить участковому. Он, придя в квартиру, заявил, что не чувствует никакого запаха, и предположил, что в квартире сверху протек холодильник. Из-за сильной жары к вечеру по потолку стала течь коричневая жижа, а запах стал невыносимым. Из-за этого ребята (которые проживают в квартире — прим. ред.) ночевали на балконе», — рассказала URA.RU Обрезан.

На следующее утро жители квартиры стали звонить в службы спасения. По словам собеседницы агентства, в МЧС также не захотели сразу реагировать на вызов, и жители стали звонить в полицию. «После вскрытия квартиры стало понятно, что там кто-то умер своей смертью — ключ был в замочной скважине с внутренней стороны. Возле кухонного стола обнаружили труп бабушки, стало понятно, что умерла она около двух недель назад», — рассказывает Обрезан.

После обнаружения тела на место приехала служба дезинфекции. «Провели первичную обработку, но чтобы избавиться от всего этого нужно проводить полную дезинфекцию — вскрывать пол в квартире покойной и потолок в квартире подруги. Сейчас запах сохраняется. В дальнейшем выяснилось, что у погибшей есть сын — он удивился, что его не нашли быстро, так как половина квартиры принадлежит ему», — заключила Обрезан.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не удалось — по имеющемуся у редакции телефону никто не взял трубку. В Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска отказались комментировать ситуацию, заявив, что у пресс-секретаря выходной. Дозвониться до управляющей компании ПЖРЭУ, отвечающей за обслуживание дома, также не удалось.