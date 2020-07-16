Садик, где заболела воспитательница, продолжает работать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Подтвердился коронавирус у воспитательницы детского сада № 4 «Теремок» в закрытом городе атомщиков Лесном (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Воспитатели не хотели принимать ребенка с симптомами ОРЗ, но руководство в ультимативной форме настояло. Управление образования тоже сказало принимать. Позже выяснилось, что в этой семье коронавирус. Садик не закрыли. Сейчас воспитатель из той группы заболела коронавирусом, а садик как работал так и работает. Все воспитатели и дети контактные!» — сказано в сообщении.

Редакция связалась с детским садом, где подтвердили, что действительно заболела коронавирусом одна из воспитательниц. Предположительно она заразилась от своего мужа.

«Ребенок, о котором идет речь, в садик сейчас не ходит, но у него нет коронавируса. Диагноз коронавируса подтвердился у его отца. Подготовлен список детей, которые ходят в группу заболевшей воспитательницы, вероятно, их будут обследовать. Детский сад продолжает работать в обычном режиме», — сообщили в «Теремке».

В министерстве образования Свердловской области, которому подчиняются детские дошкольные учреждения, пообещали прокомментировать ситуацию позже. Также направлен запрос в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом.