15 июля 2020

Свердловский детсад стал источником распространения коронавируса. Карантин не объявлен

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, игрушки, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детские игры, детский садик
Садик, где заболела воспитательница, продолжает работать Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Подтвердился коронавирус у воспитательницы детского сада № 4 «Теремок» в закрытом городе атомщиков Лесном (Свердловская область). Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Воспитатели не хотели принимать ребенка с симптомами ОРЗ, но руководство в ультимативной форме настояло. Управление образования тоже сказало принимать. Позже выяснилось, что в этой семье коронавирус. Садик не закрыли. Сейчас воспитатель из той группы заболела коронавирусом, а садик как работал так и работает. Все воспитатели и дети контактные!» — сказано в сообщении.

Редакция связалась с детским садом, где подтвердили, что действительно заболела коронавирусом одна из воспитательниц. Предположительно она заразилась от своего мужа.

«Ребенок, о котором идет речь, в садик сейчас не ходит, но у него нет коронавируса. Диагноз коронавируса подтвердился у его отца. Подготовлен список детей, которые ходят в группу заболевшей воспитательницы, вероятно, их будут обследовать. Детский сад продолжает работать в обычном режиме», — сообщили в «Теремке».

В министерстве образования Свердловской области, которому подчиняются детские дошкольные учреждения, пообещали прокомментировать ситуацию позже. Также направлен запрос в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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