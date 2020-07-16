15 июля 2020
14 июля 2020

Главы МЧС и Минприроды России покидают ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава горит, лесной пожар
Они прилетали, чтобы своими глазами оценить обстановку с лесными пожарами в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в скором времени покинут ХМАО: в Югорске закончилось координационное совещание, посвященное пожарам в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

Официально известно, что Зиничев и Кобылкин прилетели в Югорск через Ханты-Мансийск, где их встретила глава региона Наталья Комарова. Сразу после этого делегация отправилась на облет лесов Советского района, где действуют несколько природных пожаров, а потом состоялось совещание. На нем губернатор доложила о складывающейся обстановке, готовности органов управления, наличии состоянии сил и средств борьбы с ЧС. В совещании, кроме губернатора Комаровой, участие приняли ГФИ по округу Александр Постников и начальник главного управления МЧС России по ХМАО Петр Кугуй. Официальные итоги встречи будут озвучены позже.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров, а жители города Советский жалуются на невыносимый запах гари, который накрыл населенный пункт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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