Главы МЧС и Минприроды России покидают ХМАО

Они прилетали, чтобы своими глазами оценить обстановку с лесными пожарами в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в скором времени покинут ХМАО: в Югорске закончилось координационное совещание, посвященное пожарам в ХМАО. Об этом URA.RU рассказал собственный источник.

Официально известно, что Зиничев и Кобылкин прилетели в Югорск через Ханты-Мансийск, где их встретила глава региона Наталья Комарова. Сразу после этого делегация отправилась на облет лесов Советского района, где действуют несколько природных пожаров, а потом состоялось совещание. На нем губернатор доложила о складывающейся обстановке, готовности органов управления, наличии состоянии сил и средств борьбы с ЧС. В совещании, кроме губернатора Комаровой, участие приняли ГФИ по округу Александр Постников и начальник главного управления МЧС России по ХМАО Петр Кугуй. Официальные итоги встречи будут озвучены позже.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров, а жители города Советский жалуются на невыносимый запах гари, который накрыл населенный пункт.