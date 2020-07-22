Стали известны причины массового заражения COVID в Новоуральске

На предприятиях «Росатома» в Новоуральске строго соблюдают меры по противодействию распространения коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Вспышка заболеваемости коронавирусом в Новоуральске (Свердловская область) связана с тем, что жители игнорируют правила по борьбе с пандемией. Об этом заявили представители корпорации «Росатом» на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме.

«Жители не носят маски, как предписывает Роспотребнадзор, не надевают перчатки, когда посещают магазины и общественный транспорт. Большинство людей не соблюдают дистанцию. Они сами ставят под угрозу свое здоровье и заражают окружающих», — подчеркнула президент топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Новоуральск вышел на первое место среди атомградов по числу заболевших коронавирусом (827 случаев на 21 июля). «В Топливной компании нет неключевых людей! Важен каждый работник! Было принято решение изолировать критически важный персонал технологических цехов комбината. Сегодня 79 сотрудников УЭХК живут в медицинском центре „Изумруд“. Нам крайне важно, чтобы вирус не остановил работу УЭХК», — уточнила Наталья Никипелова.

Директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин акцентировал, что люди сами должны осознать опасность и самодисциплинироваться. «Необходимо достучаться до каждого жителя и доходчиво объяснить: коронавирус обладает сверхпередаваемостью, и вопрос соблюдения мер собственной безопасности важен с точки зрения, будут ли живы наши близкие», — отметил он.

На предприятиях «Росатома» в Новоуральске уточнили, что строго соблюдают меры по противодействию распространения коронавируса: рабочие получают средства защиты, на территории установлены санитайзеры, в местах скопления сотрудников нанесена разметка, которая поможет соблюдать требования социального дистанцирования.