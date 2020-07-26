Минздрав РФ намерен удвоить штрафы за употребление наркотиков

По мнению нарколога, штраф должен составлять не менее 10 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России необходимо вдвое увеличить штрафы за употребление наркотиков. Такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«Хорошая идея [увеличить штраф за употребление наркотиков]. Я думаю, наше законодательство позволяет это делать», — цитирует врача Regnum.

Он уверен, что штраф должен составлять не менее 10 тысяч рублей. При этом наркотические вещества не стоит разделять по их природе, составу и силе воздействия на организм. «Нет сильных, нет слабых. Наркотики — все наркотики», — подчеркнул он. Отмечается, что сейчас на территории РФ за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача действует штраф от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее уральский депутат предложил казнить за привлечение детей к употреблению наркотиков. Он аргументировал свою инициативы тем, что в стране снижается возраст наркозависимости, он составляет 12-17 лет. Депутаты предложение выслушали, но не отреагировали. Также в России предложили штрафовать пользователей интернета за запрещенный контент об изготовлении и употреблении наркотиков. Для граждан хотят ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Такие же меры предложено ввести для провайдеров хостингов.