Российскому флоту пообещали гиперзвуковое оружие

Российский военно-морской флот (ВМФ) оснастят уникальным гиперзвуковым оружием. Об этом на главном военно-морском параде в Петербурге рассказал президент России Владимир Путин.
«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов», — цитирует Путина «Интерфакс». Кроме того, флот получит новые беспилотные подводные аппараты, заверил глава государства.
Путин на катере обошел боевые корабли вдоль парадной линии в Финском заливе. Также президент 26 июля поздравил личный состав экипажей морских суден с профессиональным праздником и пообещал, что в распоряжение российского ВМФ поступит 40 новых кораблей, пишет агентство Nation news.