25 июля 2020

Российскому флоту пообещали гиперзвуковое оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил экипажи кораблей с днем военно-морского флота Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский военно-морской флот (ВМФ) оснастят уникальным гиперзвуковым оружием. Об этом на главном военно-морском параде в Петербурге рассказал президент России Владимир Путин.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов», — цитирует Путина «Интерфакс». Кроме того, флот получит новые беспилотные подводные аппараты, заверил глава государства.

Путин на катере обошел боевые корабли вдоль парадной линии в Финском заливе. Также президент 26 июля поздравил личный состав экипажей морских суден с профессиональным праздником и пообещал, что в распоряжение российского ВМФ поступит 40 новых кораблей, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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