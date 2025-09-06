Арестовано имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

Судебные приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», владеющей известными брендами «Кириешки» и «Яшкино». Об этом сообщили журналисты со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов и материалы Тверского районного суда Москвы.
«Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО „Кондитерус Ком“, владеющей брендами „Яшкино“ и „Кириешки“», — пишет РИА «Новости». Согласно информации, 28 августа и 1 сентября были возбуждены исполнительные производства по аресту активов компании и ее владельцев.
Надзорное ведомство требует признать Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским объединением и обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ», включая АО «Кондитерус Ком». В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит обратить акции группы в собственность РФ.
По данным судебных материалов, только 1 сентября суд выдал 271 исполнительный лист в отношении имущества ответчиков, которые уже переданы взыскателю. Еще один исполнительный лист был выдан 26 августа.
Как ранее выяснила Генпрокуратура, капитализация группы компаний оценивается в 497 миллиардов рублей, а совокупный доход за год превышает 756 миллиардов рублей. С 2022 года владельцы вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей доходов, следует из материалов надзорного ведомства. В качестве заинтересованных лиц по делу привлечены 58 компаний. Николай Штенгелов, гражданин Украины, и его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, покинули Россию более десяти лет назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.