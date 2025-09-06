Новейшая российская беспилотная лодка проходит испытания

Силы Черноморского флота приступили к полигонным испытаниям новейшей беспилотной лодки с оптоволоконным управлением, боевые испытания запланированы на сентябрь. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
«Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ „Ушкуйник“, боевые испытания пройдут в сентябре», — рассказал Чадаев агентству ТАСС. Главной особенностью беспилотной лодки станет наличие катушки с защищенным оптоволоконным кабелем, который обеспечивает устойчивую связь с оператором.
Разработка может использоваться как дрон-камикадзе или как носитель летательных FPV-дронов, перехватывать украинские беспилотные катера. Публичная премьера беспилотной лодки состоится на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» 6–7 сентября в Новгородской области.
Ранее Черноморский флот уже усиливался новыми кораблями: патрульным «Виктор Великий» и малым ракетным «Тайфун», которые были приняты в состав флота в 2025 году. Эти меры направлены на повышение боеспособности и технической оснащенности российского ВМФ на фоне продолжающейся модернизации флота.
