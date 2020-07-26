Родченков раскрыл причину бойкота СССР Олимпиады в Лос-Анджелесе

Григорий Родченков рассказал об очередном «олимпийском» секрете Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе, так как у советской делегации не получилось разместить в городе секретную допинговую лабораторию. Об этом в своей книге написал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, который долгое время возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию.

«Советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили», — пишет Lenta.ru со ссылкой на отрывок из книги, опубликованный изданием Mail on Sunday. Кроме того, по словам Родченкова, чиновники СССР узнали, что на Олимпиаде-1984 ввели новый метод тестирования спортсменов, из-за которого жульничество советских участников не удалось бы скрыть.

Несмотря на это, СССР удалось осуществить задуманное на следующих Играх в 1988 в Сеуле. Родченков пишет, что лично руководил секретной лабораторией, спрятанной на лайнере «Михаил Шолохов».

Родченков был главой Московской антидопинговой лаборатории, однако в 2015 году бежал в США. Его показания стали основой для доклада о господдержке допинга в России. После этого ряд российских спортсменов были лишены наград и отстранены от участия в Играх. В декабре 2019 года Россию на четыре года отстранили от участия в международных турнирах, а также лишили права их проводить. Решение было принято на основании данных о манипуляциях с базой данных московской лаборатории.

В мае 2020 года стало известно, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации к книге сообщается, что она посвящена допинговому скандалу в области спорта России, а конкретно «развалу секретной допинг-империи».