В Китае высказались о военном альянсе с Россией против США

Китайские аналитики Sohu: Россия и Китай не создадут военный альянс против США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Китай не будут создавать военный альянс против США, утверждают китайские аналитики
Россия и Китай не будут создавать военный альянс против США, утверждают китайские аналитики Фото:

Китайские аналитики заявили, что Россия и Китай не планируют создавать военный альянс, что расценивается как позитивный сигнал для США. По их оценке, Москва демонстрирует гибкость и стремится нормализовать отношения с Вашингтоном.

«Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули авторы материала китайской газеты Sohu. Как отмечают эксперты, внешняя политика Китая базируется на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации, а союзнических обязательств, подобных статье 5 НАТО, между Москвой и Пекином нет. При этом Россия, продолжая поставки урана в США, показывает готовность к диалогу и поиску компромиссов.

По мнению китайских аналитиков, Москва делает два ключевых шага навстречу Вашингтону: официальные заявления о важности позитивных отношений и продолжение поставок ядерных материалов. Это рассматривается как попытка успокоить администрацию Трампа и найти новые точки соприкосновения.

Ранее Россия уже предпринимала шаги к снижению напряженности с США: президент Владимир Путин предлагал продлить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и заявлял о готовности к диалогу при условии взаимной добросовестности. Эти инициативы рассматривались мировыми экспертами как попытка предотвратить гонку вооружений и создать условия для новых переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайские аналитики заявили, что Россия и Китай не планируют создавать военный альянс, что расценивается как позитивный сигнал для США. По их оценке, Москва демонстрирует гибкость и стремится нормализовать отношения с Вашингтоном. «Можно сказать, что Китай и Россия не могут сформировать альянс — это давно существующий консенсус между двумя странами», — подчеркнули авторы материала китайской газеты Sohu. Как отмечают эксперты, внешняя политика Китая базируется на принципах неприсоединения и отказа от конфронтации, а союзнических обязательств, подобных статье 5 НАТО, между Москвой и Пекином нет. При этом Россия, продолжая поставки урана в США, показывает готовность к диалогу и поиску компромиссов. По мнению китайских аналитиков, Москва делает два ключевых шага навстречу Вашингтону: официальные заявления о важности позитивных отношений и продолжение поставок ядерных материалов. Это рассматривается как попытка успокоить администрацию Трампа и найти новые точки соприкосновения. Ранее Россия уже предпринимала шаги к снижению напряженности с США: президент Владимир Путин предлагал продлить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и заявлял о готовности к диалогу при условии взаимной добросовестности. Эти инициативы рассматривались мировыми экспертами как попытка предотвратить гонку вооружений и создать условия для новых переговоров между Москвой и Вашингтоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...