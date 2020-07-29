В свердловском городе новый виток политического кризиса

Внеочередное заседание думы созвала мэр Асбеста Наталья Тихонова

В Асбестовской гордуме возник очередной конфликт: депутаты собрались вопреки решению и. о. спикера и избрали нового председателя. Как заявила URA.RU зампредседателя Ольга Щапова, мэр Асбеста Наталья Тихонова созвала депутатов на внеочередное заседание, в ходе которого в представительном органе сменилась власть.

«Мэр очень сильно превысила свои полномочия. Согласно Уставу муниципалитета, она может требовать созыва заседания думы, но не вправе назначать дату и время проведения заседания. Я считаю, что принятые на сегодняшнем мероприятии — не могу назвать его заседанием — решения нелегитимны, поскольку приняты с нарушением установленного порядка», — заявила зампредседателя думы.

До сегодняшнего дня обязанности главы думы исполняла Щапова. Она перенесла заседание на 23 сентября, по официальной версии, во исполнение губернаторского указа об борьбе с коронавирусом. Однако 13 депутатов из 21 собрались в зале заседаний 30 июля и избрали спикером единоросса Сергея Ларионова. На том же заседании был принят новый городской Устав. Между тем, отметила Ольга Щапова, для утверждения этого документа необходимо 2/3 голосов от установленной численности думы, то есть 14 депутатов из 21. Она выразила надежду, что региональное управление Минюста учтет это обстоятельство при регистрации Устава.

В целом, сказала Ольга Щапова, она намерена опротестовать принятые решения в судебном порядке. Комментарий мэра Натальи Тихоновой на момент публикации получить не удалось.

Конфликт между фракцией КПРФ и коалицией единоросов и эсеров в Асбестовской гордуме длится с начала созыва. Представителям партии власти и СР удалось добиться сложения полномочий спикера-коммуниста Андрея Самарина, а также отзыва мандатов депутатов от КПРФ Натальи Крыловой и Антонины Зотовой. Однако суд восстановил их в правах. Противостояние двух политических сил все глубже уходит в трясину судебных тяжб.

Накануне следственный отдел СК РФ по Асбесту направил в гордуму представление о прекращении полномочий депутата Евгении Смирновой в связи с расследованием в отношении нее коррупционного уголовного дела.