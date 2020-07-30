30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 31 июля. Захар Прилепин претендует на кресло депутата, министры прогуляли заседание ЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Захар Прилепин на встрече с активистами партии «За правду». Челябинск, прилепин захар, портрет
Захар Прилепин станет основным соперником на выборах для депутата Госдумы Валерия Гартунга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия писателя Прилепина не будет спойлером — два министра решили прогулять сессию ЗС — облсуд оправдал кандидата от «ЕР» — в Челябинске горела недостроенная к саммиту ШОС гостиница. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Писатель Прилепин будет основным конкурентом депутата Госдумы на выборах в ЗС

Челябинские министры прогуляли заседание

Облсуд не снял с выборов кандидата в законодательное собрание

Один из объектов саммита ШОС и олимпийский центр горели в Челябинске

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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