Захар Прилепин станет основным соперником на выборах для депутата Госдумы Валерия Гартунга
Партия писателя Прилепина не будет спойлером — два министра решили прогулять сессию ЗС — облсуд оправдал кандидата от «ЕР» — в Челябинске горела недостроенная к саммиту ШОС гостиница. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Писатель Прилепин будет основным конкурентом депутата Госдумы на выборах в ЗС
- Новая партия «За правду!» Захара Прилепина начала активно конкурировать со «Справедливой Россией» в Челябинской области. Прилепин стал основным соперником депутата Госдумы Валерия Гартунга, возглавившего списки эсеров на выборах в законодательное собрание региона.
Челябинские министры прогуляли заседание
- Два министра Алексей Нечаев и Павел Рыжий, которые были заявлены в повестке на сессии 30 июля, прислали своих заместителей, а сами не явились. Спикер ЗС Владимир Мякуш потребовал, чтобы они написали объяснительные на его имя.
Облсуд не снял с выборов кандидата в законодательное собрание
- Челябинский областной суд на заседании 30 июля не стал снимать с выборов в ЗС региона кандидата от «Единой России» Алексея Денисенко, которого обвиняли в подкупе избирателей. Заявление на него написал кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик.
Один из объектов саммита ШОС и олимпийский центр горели в Челябинске
- В Челябинске 30 июля тушили недостроенный отель, который готовились сдать к форумам ШОС и БРИКС. Гостиницу планировалось достроить к концу 2020 года.
- Днем ранее в Челябинске произошел пожар на стройке олимпийского центра шорт-трека. Этим происшествием занялась прокуратура.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «