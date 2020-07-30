ХМАО отдаляется от второго этапа снятия карантина по коронавирусу

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 171 жителя региона, а с начала эпидемии заболел уже каждый сотый югорчанин — всего 16 тысяч 333 человека. Это не позволяет властям ХМАО принять решение об ослаблении карантинных мероприятий, так как коэффициент распространения инфекции (Rt) все еще значительно выше требуемых для перехода ко второму этапу значений. Сегодня Rt равняется 0,91, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 человек зафиксирована пневмония, у 24 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 153 случаях заражения, по 18 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе. Новые заболевшие, с разбивкой по муниципалитетам, обнаружены в следующих населенных пунктах:
- Сургут — 47;
- Нижневартовск — 28;
- Ханты-Мансийск — 16;
- Сургутский район — 14;
- Лангепас — 9;
- Покачи — 9;
- Советский район — 8;
- Ханты-Мансийский район — 8;
- Нягань — 7;
- Радужный — 6;
- Урай — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Нефтеюганский район — 3;
- Когалым — 2;
- Мегион — 2;
- Пыть-Ях — 2;
- Кондинский район — 1.
Всего: 171
В оперштабе добавили, что состояние 47 пациентов тяжелое, а 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 128 человек.
Ранее URA.RU писало, что скорость, с которой в ХМАО уменьшается число новых случаев заражения коронавирусом не позволяет говорить о переходе на второй этап снятия карантина в обозримом будущем.
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