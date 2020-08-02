В словах свердловского омбудсмена усмотрели предвыборные амбиции

Татьяна Мерзлякова заявила, что на Среднем Урале страдает свобода выражения мнения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова может выдвинуться на выборы. Такой вывод сделали эксперты, оценившие ее высказывание в адрес екатеринбургских полицейских, задержавших пикетчика Дениса Гауэрта за поддержку митинга в Хабаровске в минувшую субботу. Кроме того, Мерзлякова призвала власти услышать протестующих.

«Я пообщалась с Денисом Гауэртом и с полицейскими. Убеждена, что не полиция должна заниматься участниками этой акции и вносить их в разные „реестры неблагонадежности“… Нужно слушать и слышать их на уровне представителей власти… По-разному можно относиться к событиям в Хабаровске, как и к другим любым событиям, но наказывать за выражение своего мнения нельзя», — убеждена омбудсмен.

По ее мнению, задержание оппозиционного политолога Федора Крашенинникова за публикацию в Telegram, а также административный арест Дениса Гауэрта показывают, что появляется «негативная тенденция с неблагополучным состоянием свободы выражения мнения в нашем регионе». Омбудсмен осудила чрезмерное «рвение» правоохранительных органов, а именно излишнее применение силы в отношении задержанного.

Возросшая активность омбудсмена может объясняться наличием у нее политических амбиций, считают наблюдатели. С одной стороны, омбудсмен занимается своей работой, с другой — не исключено, что Татьяна Мерзлякова вынашивает электоральные планы, считает директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

«Накануне большого избирательного цикла нельзя исключать, что активная правозащитная позиция будет трансформирована в политическую. Тем более, что глава генерального совета „Единой России“ декларировал намерение партии заняться правозащитной тематикой. Если это произойдет, фигур уровня Мерзляковой у них очень немного. Поэтому если Мерзлякова решит пойти в политику, „Единая Россия“ может получить в свои ряды знакового лидера общественного мнения», — отметил Русаков. Он напомнил, что Татьяна Мерзлякова ранее уже предпринимала попытки избрания в депутаты.

Как сообщало URA.RU, Денис Гауэрт был задержан сотрудниками полиции за одиночный пикет возле екатеринбургского Театра Драмы. Его поместили в полицейский автобус. Находящимся рядом людям показалось, что задержанного избивают, поэтому они окружили автобус, требуя выпустить Гауэрта. Однако пикетчика отвезли в участок, а впоследствии заключили под административный арест на 5 суток.