19 марта 2025

Трубный завод под Екатеринбургом получил премию правительства РФ в области качества

ПНТЗ стал дипломантом премии правительства РФ в области качества
© Служба новостей «URA.RU»
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Премию завод получил по итогам 2024 года
Премию завод получил по итогам 2024 года Фото:

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область, входит в Трубную металлургическую компанию) стал дипломантом премии правительства РФ в области качества по итогам прошлого года. Премию вручали на церемонии в Москве, сообщили в URA.RU пресс-службе компании.

«Участие в конкурсе на соискание национальной премии позволило предприятию не только выявить свои сильные стороны, такие как взаимоотношения с партнерами и клиентами, работа с персоналом, но и увидеть области для улучшения. Мы обязательно учтем рекомендации специалистов, полученные в ходе оценки, чтобы совершенствовать нашу деятельность в этом направлении», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. Директор по качеству ТМК Анатолий Сычев добавил, что объективная позиция внешних экспертов подтверждает стремление к высокому уровню качества продукции.

Специалисты Роскачества анализировали отчет завода по самооценке, а также диагностировали производственную и социальную деятельности предприятия. Работа ПНТЗ оценивалась по нескольким критериям, в число которых вошли лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги и ключевые результаты. Такая премия присуждается организациям ежегодно, а в этом году дипломы получили пять организаций с численностью более тысячи человек из разных регионов.

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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область, входит в Трубную металлургическую компанию) стал дипломантом премии правительства РФ в области качества по итогам прошлого года. Премию вручали на церемонии в Москве, сообщили в URA.RU пресс-службе компании. «Участие в конкурсе на соискание национальной премии позволило предприятию не только выявить свои сильные стороны, такие как взаимоотношения с партнерами и клиентами, работа с персоналом, но и увидеть области для улучшения. Мы обязательно учтем рекомендации специалистов, полученные в ходе оценки, чтобы совершенствовать нашу деятельность в этом направлении», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. Директор по качеству ТМК Анатолий Сычев добавил, что объективная позиция внешних экспертов подтверждает стремление к высокому уровню качества продукции. Специалисты Роскачества анализировали отчет завода по самооценке, а также диагностировали производственную и социальную деятельности предприятия. Работа ПНТЗ оценивалась по нескольким критериям, в число которых вошли лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги и ключевые результаты. Такая премия присуждается организациям ежегодно, а в этом году дипломы получили пять организаций с численностью более тысячи человек из разных регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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