Трубный завод под Екатеринбургом получил премию правительства РФ в области качества

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область, входит в Трубную металлургическую компанию) стал дипломантом премии правительства РФ в области качества по итогам прошлого года. Премию вручали на церемонии в Москве, сообщили в URA.RU пресс-службе компании.
«Участие в конкурсе на соискание национальной премии позволило предприятию не только выявить свои сильные стороны, такие как взаимоотношения с партнерами и клиентами, работа с персоналом, но и увидеть области для улучшения. Мы обязательно учтем рекомендации специалистов, полученные в ходе оценки, чтобы совершенствовать нашу деятельность в этом направлении», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. Директор по качеству ТМК Анатолий Сычев добавил, что объективная позиция внешних экспертов подтверждает стремление к высокому уровню качества продукции.
Специалисты Роскачества анализировали отчет завода по самооценке, а также диагностировали производственную и социальную деятельности предприятия. Работа ПНТЗ оценивалась по нескольким критериям, в число которых вошли лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги и ключевые результаты. Такая премия присуждается организациям ежегодно, а в этом году дипломы получили пять организаций с численностью более тысячи человек из разных регионов.
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