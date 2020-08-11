Андрей Карлов отправится на север области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов начал объезд медицинских учреждений в регионе, сообщили источники URA.RU. Это его первое турне в новом статусе.

Министр намерен посетить Краснотурьинск — один из самых удаленных от Екатеринбурга муниципалитетов, который входит в топ-15 городов с максимальным количеством пациентов, которые больны коронавирусом. По данным на 12 августа, в муниципалитете он выявлен у 161 человека. В ходе визита министр осмотрит центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, строительство которого завершается в муниципалитете, подчёркивает собеседник. Карлов также отправится также в поселок Махнево, утверждает собеседник агентства.

Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков не подтвердил URA.RU график визитов, уточнил что известно о скорой поездки чиновника в Сысертский район.

За неполные две недели после назначения Андрей Карлов посетил Первоуральск (где, в том числе, зашел в «красную зону» коронавирусного отделения), Нижний Тагил и Нижние Серги. Карлов официально не делал заявлений о перестановках в минздраве, при этом, по данным URA.RU, на пост заместителя министра уже согласован главврач СОКБ №1 Сергей Турков.