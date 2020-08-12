Самодельные плакаты в поддержку протестующих появились на улицах Екатеринбурга Фото: читатели URA.RU

В Екатеринбурге прошла стихийная акция в поддержку протестов в Республике Беларусь. Самодельные плакаты с лозунгами «Жыве, Беларусь!», «Хабаровск, Куштау, Беларусь» появились на ограде сквера по улице Ленина напротив консульства республики, на Плотинке и Макаровском мосту.

По свидетельству очевидцев, плакаты напротив консульства были подсвечены мощными фонарями со стробоскопическим эффектом для привлечения внимания. Кто организовал акцию, читатели URA.RU не сообщили.

Плакаты также появились на Макаровском мосту и Плотинке Фото: читатели URA.RU

Протесты в Белоруссии в связи с переизбранием Александра Лукашенко на пост президента не утихают уже четыре дня. СМИ сообщают об уличных столкновениях протестантов с полицией. Жестких действиях силовиков и многочисленных арестах. Оппозиция утверждает, что результаты выборов, на которых Лукашенко набрал около 80% голосов, фальсифицированы.