В Екатеринбурге прошла стихийная акция в поддержку протестов в Республике Беларусь. Самодельные плакаты с лозунгами «Жыве, Беларусь!», «Хабаровск, Куштау, Беларусь» появились на ограде сквера по улице Ленина напротив консульства республики, на Плотинке и Макаровском мосту.
По свидетельству очевидцев, плакаты напротив консульства были подсвечены мощными фонарями со стробоскопическим эффектом для привлечения внимания. Кто организовал акцию, читатели URA.RU не сообщили.
Протесты в Белоруссии в связи с переизбранием Александра Лукашенко на пост президента не утихают уже четыре дня. СМИ сообщают об уличных столкновениях протестантов с полицией. Жестких действиях силовиков и многочисленных арестах. Оппозиция утверждает, что результаты выборов, на которых Лукашенко набрал около 80% голосов, фальсифицированы.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «