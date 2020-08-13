Свердловский суд вернул в прокуратуру дело о прослушке Ройзмана

Адвокат Ольга Кезик и обвиняемый Олег Грехов не согласны с решением судьи Фото: Александр Лукманов

Через два месяца после начала рассмотрения дела о продаже записей телефонных разговоров Евгения Ройзмана, материалы возвращаются в прокуратуру. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

«Свердловский областной суд вернул уголовное дело в отношении начальника УМВД по Первоуральску Олега Грехова и бывшего сотрудника полиции Артема Письменного в прокуратуру на основании пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению его судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Судья посчитал, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, что не дает суду вынести приговор на основании заключения.

Адвокат Олега Грехова Ольга Кезик не согласна с решением суда. «Мы считаем, что в таком виде дело привело бы к оправдательному приговору. Грехову предъявлено обвинение, что он получил взятку за совершение незаконных действий, однако он не был осужден за то, что эти незаконные действия совершал. Обвинение несостоятельно», — рассказала URA.RU адвокат Ольга Кезик.

Начальника полиции Первоуральска Олега Грехова задержали 7 ноября 2018 года. Его обвиняют в том, что, будучи начальником отдела бюро специальных технических мероприятий, продал материалы прослушки Ройзмана за период, когда тот еще не был мэром Екатеринбурга. По версии следствия, материалы за 300 тысяч рублей купила бывшая работница прокуратуры Анна Филатова для своего мужа, следователя Алексея Карпова. Карпов сейчас отбывает наказание за организацию серии заказных убийств.

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